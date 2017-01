Arnsberg/Olpe – Einmal ist immer das erste Mal und dann will man gut vorbereitet sein. Der gelungene Auftritt bei einem Bewerbungsgespräch entscheidet über die berufliche Zukunft. Deshalb ist gute Vorbereitung alles: Für Schulabgänger bietet die Handwerkskammer Südwestfalen ein gezieltes Einzeltraining für ein Vorstellungsgespräch an. Am Mittwoch, 25. Januar, in Arnsberg und am Donnerstag, 26. Januar, in Olpe können jeweils fünf Interessierte an einem individuellen Coaching teilnehmen. Das wäre was für Euch? Dann bis zum 20. Januar bewerben – unter allen Einsendungen werden die Plätze verlost.

Worauf es bei einem Vorstellungsgespräch ankommt, das trainieren die beiden Ausbildungsvermittler Konstantina Roussi und Rüdiger Schnüttgen: Mit gutem Auftreten, der Persönlichkeit und Wissen über den gewünschten Ausbildungsberuf und das Unternehmen, in dem man sich beworben hat, lassen sich Plus- punkte sammeln. Auch das passende Outfit gehört dazu.

Im Training geht es zu wie bei einem realen Gespräch – auf Wunsch wird dieses aufgezeichnet: Die beiden Berater analysieren im Anschluss den Verlauf, geben wichtige Tipps und machen auf Stolperfallen aufmerksam. Das Rollenspiel hilft, das echte und alles entscheidende Vorstellungsgespräch viel entspannter und sicherer zu führen.

Die Eintrittskarte für ein Vorstellungsgespräch ist die Bewerbungsmappe, die die Teilnehmer mitbringen sollten. Auch dafür bekommen sie individuelle Hinweise.

Die Schülerinnen und Schüler erhalten eine Teilnahmebescheinigung über das Coaching. Auf Wunsch nimmt die Handwerkskammer auch Kontakt mit den Schulen auf, um eine Freistellung zu ermöglichen.

Interessiert? Dann schnell per E-Mail bewerben bis zum 20. Januar bei: konstantina.roussi@hwk-swf.de. Neben den persönlichen Kontaktdaten mit Anschrift und Telefonnummer und dem Ortswunsch Arnsberg oder Olpe bitte auch das Alter und die Schule angeben, die zurzeit besucht wird.