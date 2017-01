Hemer – Bislang unbekannte Täter hebelten den Automaten der Waschanlage an der Aral Tankstelle an der Märkischen Straße in der Nacht vom 21.01. zum 22.01.2017 auf. Sie entwendeten das darin befindliche Münzgeld. Der hinterlassene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Hemer entgegen.