Bad Sassendorf – Nach dem großen Erfolg am letzten Neujahrstag wird auch diesmal wieder in den Westfälischen Salzwelten ein Workshop für Kinder stattfinden. Am 01.01.2017 um 14:00 Uhr können alle interessierten Kinder im Kurs „SalzSeifenSauber“ eine individuelle Seife herstellen. Neben einer Entdeckungsreise durch die Ausstellung, die erklärt, warum Salz nicht nur zum Kochen benutzt wird und warum es innerlich und auch äußerlich für unseren Körper gut ist, stellen die Kinder danach mit Rohseife, Blüten, Düften und Farben eine eigene Seife her.

Die Kosten belaufen sich bei dem Workshop pro Kind auf 10 € inkl. Eintritt und Material. Eine verbindliche Anmeldung ist unter der Telefonnummer 02921 943 34 35 erforderlich, denn die Zahl der Plätze ist begrenzt.