Bad Sassendorf – Eine Badekugel als Badezusatz zu verwenden, ist eine spannende Sache. Kaum berührt die Kugel das Wasser, schäumt sie los und wohltuende Gerüche erfüllen das Badezimmer. Je nach Zusammensetzung der Badekugel verfärbt sich auch das Badewasser. Gerade jetzt im Winter wärmt man sich gern mit einem wohltuenden Bad. Sinnliche Gerüche, farbiges Wasser und die Wärme das Wasser lassen das Wellnesserlebnis perfekt werden.

In einem Workshop der Westfälischen Salzwelten am 28.01.2017 um 15:00 Uhr können alle Teilnehmenden in das Themenfeld der Badekugeln schnuppern. Neben Hintergrundwissen zum Thema Baden, wird auch geklärt, warum die Badekugel sprudelt, was sie mit dem Thema Salz zu tun hat und in welchem Verhältnis die Inhaltstoffe zueinanderstehen müssen, damit die Badekugel auch ihre runde Form behält. Im Anschluss werden dann eine eigene individuelle Badekugel und eine dazugehörige Geschenkverpackung hergestellt.

Die Kosten belaufen sich bei dem Workshop pro Teilnehmenden auf 12 € inkl. Eintritt und Material. Eine verbindliche Anmeldung ist unter der Telefonnummer 02921 943 34 35 erforderlich, denn die Zahl der Plätze ist begrenzt.