Brilon – Die Stadt Brilon bietet in Zusammenarbeit mit dem Förderverein der Briloner Hansetage einen weiteren Bus für die Tagesfahrt am 17. Juni 2017 nach Kampen (NL) an. Für einen Komplettpreis von 40,- Euro pro Teilnehmer startet die ca. 4,5 stündige Busfahrt am Samstag, den 17. Juni 2017 in den frühen Morgenstunden. Neben einem Besuch des Briloner Hansestandes und einem Rundgang mit der Waldfee bekommt jeder Teilnehmer im Vorfeld ein Briloner Hanse-Shirt oder einen Schal überreicht (im Fahrpreis enthalten), um auf den Hansetagen in Kampen Werbung für Brilon 2020 zu machen. Die Rückreise der beiden modernen Reisebusse ist für 20 Uhr geplant. Ein genaues Programm wird in kürze bekanntgegeben. Mit dem Slogan „Wasser verbindet“ wirbt die Niederländische Hansestadt Kampen für die 37. Internationalen Hansetage und lädt Gäste aus aller Welt ein. Auch Gruppen, Clubs oder Vereine sind gerne gesehen. Verbindliche Anmeldungen sind bei Sachbearbeiter Dominik Andreas (BWT) möglich: d.andreas@brilon.de oder 02961-969914.