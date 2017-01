Siegen – Eine gute Nachricht für Initiativen und Vereine, die sich gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit einsetzen: Auch in diesem Jahr werden vom Bundesprogramm „Demokratie leben!“, an dem sich auch die Stadt Siegen beteiligt, wieder Projekte gefördert. Die Anträge für Fördermittel können bis Freitag, 10. Februar, bei den Sozialen Diensten der Diakonie in Südwestfalen eingereicht werden. Die Projekt-Themen sind dabei unter anderem: Rechtsextremismus, Islamismus, Homophobie sowie Stärken und Vernetzen kommunaler Akteure.

Zahlreiche Initiativen und Vereine setzen sich täglich für ein demokratisches Mit­­einander ein, wobei sie das Bundesprogramm „Demokratie leben! Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit“ des Bundes­ministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend unterstützt. Seit 2015 beteiligt sich auch die Universitätsstadt Siegen daran. So konnten 2016 neun Projekte gefördert werden. Das Besondere daran: Sie werden vollständig finanziert, die Träger müssen keinen Eigenanteil aufbringen. Vorteilhaft ist dies vor allem für kleinere Projektträger. Ab sofort haben alle gemeinnützigen eingetragenen Vereine Siegens die Möglichkeit, sich um Fördermittel rund um das Thema „Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit“ zu bewerben. Was gefördert wird, entscheidet ein lokaler Begleitausschuss. Dort wirken Vertreter der Ämter, der Politik, lokale Handlungsträger und Bürger der Stadt Siegen mit.

Zum Auftakt der Projektförderung 2017 der Partnerschaft für Demokratie Siegen fand am 16. Dezember die dritte Demokratiekonferenz statt. Dabei wurden die Themenschwerpunkte aus Sicht der Bürger ermittelt, wofür es eine Postkartenaktion gegeben hat. Dementsprechend sollen sich nun künftige Projekte neben den oben genannten Themen nach Antisemitismus, gegen Gewalt und Menschenfeindlichkeit sowie Migrantenorganisationen als strategische Partner richten.

Anträge für Fördermittel können bis Freitag, 10. Februar, bei den Sozialen Diensten der Diakonie eingereicht werden. Diese fungieren als Kooperationspartner und externe Koordinierungsstelle, um Antragssteller zu betreuen und zu beraten. Für Fragen steht Anna Butzek unter 0271 5003 – 101 oder per E-Mail an anna.butzek@diakonie-sw.de bereit. Dort können auch die Antragsunterlagen angefordert oder unter www.demokratie-leben-siegen.de heruntergeladen werden.