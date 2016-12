Lippstadt – Es ist eine Wiederaufnahme mit der das Landestheater Detmold auf Tournee geht. Das zeigt auch, wie beliebt diese Operette von Johann Strauss ist, die am 20. Januar um 20 Uhr im Stadttheater Lippstadt gastiert.

„Die Fledermaus“ ist die erfolgreichste und wohl auch anspruchsvollste Operette und markiert einen Höhepunkt der Ära der Wiener Operette. Sie glänzt nicht nur durch beschwingte Musik, sondern auch mit slapstickhafter Komik, insbesondere wenn der betrunkene Zellenwärter Frosch die Bühne für sich erobert.

Der Operettenkomponist Johann Strauss ist zwar nicht der „Erfinder“ der Wiener Operette, doch ist er derjenige, der dieser neuen Gesellschaftskunst zu einem durchschlagenden Erfolg verhilft. Er machte den Wiener Walzer bühnenfähig. Johann Strauss schuf zahlreiche Operetten, wobei ihm „Die Fledermaus“ einen Welterfolg bescherte, den er nur noch mit dem „Zigeunerbaron“ wiederholen konnte.

Aristokraten, Bürger und Dienstboten vergnügen sich auf einem Fest, verbrüdern sich, es gibt jeder vor, jemand anderer zu sein, und zum Schluss schiebt man die Schuld auf den Champagner: Herr von Eisenstein brüstet sich damit, wie er einst den beschwipsten Freund und Notar Dr. Falke nach einer Ballnacht betrunken und als Fledermaus verkleidet am Morgen durch die Straßen irren lässt. Das ist für den Notar, der von dem Zeitpunkt an Dr. Fledermaus genannt wird, eine peinliche Situation. Und niemand lässt sich gerne zum Gespött machen, auch nicht Dr. Falke.

Manche Vergeltung braucht eine passende Gelegenheit. Und so nutzt der Gedemütigte die Gunst dieser wilden und feuchtfröhlichen Nacht zur „Rache der Fledermaus“.

Termin: Freitag, 20. Januar 2017, 20 Uhr

Dauer: ca. 2 Stunden 45 Minuten inkl. Pause

Ort: Stadttheater Lippstadt

Preise: € 26,- / 24,- / 22,- / ermäßigt: € 13,- / 12,- / 11,-

Veranstalter: KWL Kultur und Werbung Lippstadt GmbH

Kartenverkauf: Kulturinformation Lippstadt im Rathaus, Lange Str. 14, 59555 Lippstadt, Tel. (0 29 41) 5 85 11, post@kulturinfo-lippstadt.de, Mo – Fr 10 – 18 Uhr, Sa 10 – 14 Uhr