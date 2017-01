Wilnsdorf – Am Samstag, dem 14. Januar 2017, lädt das Gymnasium Wilnsdorf alle interessierten Viertklässler und deren Eltern herzlich ein, die Schule hautnah zu erleben.

Das Programm startet 9 Uhr mit einer Begrüßung im Forum. Im Anschluss können die Kinder in kleinen Gruppen, betreut durch Fachlehrerinnen und Fachlehrer, das Gymnasium kennenlernen und in die Fächer und Einrichtungen der Schule hineinschauen. Die verschiedenen Fächer stellen sich in vielfältiger Weise vor, auf die Besucher warten Informationsstände, Ausstellungen und Vorführungen, Musikstation, Bastelprojekte sowie Experimente in den Naturwissenschaften. Zum Taschenlampenworkshop sowie Popcorn, Kaffee und Kuchen lädt der Förderverein des Gymnasiums in die Cafeteria ein.

Herzlich eingeladen sind an diesem Tage auch die Zehntklässler anderer Schulen, die sich für die gymnasiale Oberstufe interessieren. Gemeinsam mit ihren Eltern können sie sich über den Weg zum Abitur informieren, die Schule und ihr Angebot kennenlernen und ein eigenes Bild vom Gymnasium Wilnsdorf gewinnen. Das Oberstufenteam steht an diesem Tage bei Fragen gerne zur Verfügung. Informationen zur Schule sind auch online zu finden, unter www.gywi.de.