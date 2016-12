Hagen – Ab 9. Januar findet immer montags von 16.30 bis 17.45 Uhr wieder die beliebte Computer-Sprechstunde bei dem E-Doktor an der Volkshochschule Hagen im Haus des DBB, Schwanenstraße 6-10, statt. In den VHS-Kursen lernen die Teilnehmer viel Neues. Doch wie geht es ihnen ein paar Tage später? Wissen sie dann immer noch, was die notwendigen Schritte am PC sind, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen? An den Übungsnachmittagen erhalten sie mehr Sicherheit im Umgang mit dem Computer. Sie können das frisch erworbene Wissen weiter vertiefen, in einer angenehmen und stressfreien Atmosphäre praktisch erproben und PC – Probleme lösen. Egal ob Internet, Word oder Windows, der VHS E-Doktor steht bei (fast) allen Fragen und Problemen rund um den Computer tatkräftig zur Seite. Gerne können Interessierte ihr Notebook mitbringen. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Termine werden bei Bedarf gerne eingerichtet. Auskünfte beim Serviceteam der VHS unter Telefon 02331-2073622.