Hagen – Ein 47-jähriger Autofahrer ist in der Nacht von Montag auf Dienstag erheblich alkoholisiert bei einer Geschwindigkeitskontrolle aufgefallen. Der Hohenlimburger wurde bei zugelassenen 50 km/h mit einer Geschwindigkeit von 70 km/h gemessen. Bei der anschließenden Kontrolle fiel den Polizisten eine offene „Whisky-Cola“-Dose in der Getränkehalterung des Wagens auf. Ein Alkoholvortest bei dem Mann ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Er musste sich einer Blutprobe unterziehen. Der Führerschein des 47-Jährigen wurde sichergestellt. Ihn erwartet in Kürze ein Strafverfahren.