Iserlohn – Drei bislang unbekannte männliche Personen betraten am Freitag, 23.09.2016, in der Zeit von 11:05 Uhr – 11:25 Uhr, den EDEKA Markt an der Sümmerner Straße. Hier entwendeten die Täter 40 Pakete Rasierklingen. Der Schaden beträgt ca. 680,– Euro. Es handelt sich angesichts der erlangten Tatbeute und der offensichtlich arbeitsteiligen Vorgehensweise, die auf eine Gewerbsmäßigkeit hindeutet, um eine Straftat von erheblicher Bedeutung.

Die Polizei in Iserlohn (Tel.: 9199-0) fragt nun: Wer kann Angaben zu den drei abgebildeten Personen machen?