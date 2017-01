Menden – Paolo Conte, Vinicio Capossela und Avion Travel… Mit Liedern dieser italienischen “cantautori” begeistern „Herwarth Böhmer & Band“ seit Jahren ihr Publikum. Einfühlsam und mit viel Herzblut interpretieren Herwarth Böhmer und seine Musiker alle Facetten und Farben der Chansons dieser Künstler. Das Resultat ist eine mediterrane Melange aus Poesie, Sehnsucht und Melancholie.

„Herwarth Böhmer & Band“ verzichten bei ihrer puristischen Umsetzung komplett auf elektronische Effekte und treffen so genau die Stimmung der Chansons. Seine Musiker schaffen den jazzig-lässigen Klangrahmen, um die ganze Schönheit und Faszination der Songs fühlen zu lassen. Mit seiner charismatischen Stimme lässt Herwarth Böhmer die kleinen und großen Dramen des Lebens vor den Ohren des Publikums lebendig werden und miterleben! Und genau das weckt die Sehnsucht und Leidenschaft. Lassen Sie sich mit auf die Reise nehmen.

Herwarth Böhmer gastiert mit seiner Band am Samstag, 21. Januar 2017, ab 20.00 Uhr im Theater Am Ziegelbrand. Eintrittskarten gibt es bei der Stadt Menden im Bürgerbüro und im Kulturbüro, oder in allen anderen ProTicket Vorverkaufsstellen und unter www.proticket.de und unter der Ticket Hotline 0231/917 22 90.