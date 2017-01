Meschede – Tagesmutter, Tagesvater, Home-Kita – im Betreuungsbereich mit Kindern zu arbeiten, kann eine reizvolle Aufgabe sein. Am Freitag, 27. Januar, startet in Meschede für Interessierte der nächste Qualifizierungskurs zur Vorbereitung auf diese Tätigkeit. Denn dieser Kurs ist Voraussetzung für die „Home-Kita“. Lizenzgeber ist das Kreisjugendamt in Zusammenarbeit mit dem Tagesmütterverein Meschede. Kreisjugendamt und Tagesmütterverein beraten Tagesmütter und –väter und bereiten sie auf ihre Aufgabe vor. Erst danach gibt es das „Mini-Kita-Siegel“ – die offizielle „Erlaubnis zur Kindertagespflege.

„Mutter von Beruf“ dieses Angebot im Bereich des Kreisjugendamtes des Hochsauerlandkreises halten bereits 65 „Zweit-Mamis“ vor. Männer sind dabei noch Exoten. Im gesamten Kreis haben sich lediglich zwei Männer für den besonderen Job als Tagesvater entschieden. Insgesamt betreuen die 67 Tagespflegepersonen derzeit 200 Kinder.

Meistens sind die Kinder nicht älter als drei Jahre. „Die Kinder kommen an einem oder mehreren Tagen pro Woche zur Tagesmutter. Viele Eltern schaffen es nur so, Kinder und Beruf oder Ausbildung unter einen Hut zu bringen“, sagt Wegener. Immer mehr Eltern entdeckten mittlerweile die Tagespflege als „ideale Lösung“, um ihrem Kind bereits früh Kontakte zu anderen Kindern zu ermöglichen und im Job weiterzumachen.

„Wer sich entschließt, Tagesmutter oder Tagesvater zu werden und zu Hause eine „Mini-Kita“ aufzumachen, meldet sich beim Kreisjugendamt 02961 / 94-3265 (Wegener) oder beim Tagesmütterverein Meschede, 0291 / 52233.