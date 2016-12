Brilon – In die Kunst eintauchen, einen Kaffee genießen und bei einem außergewöhnlichen Konzert die Seele baumeln lassen. So lädt die BWT-Brilon Kultour erstmalig zu einem etwas anderen Rathauskonzert nach Brilon ein. Am Sonntag, 15. Januar 2017 ist das Rathaus ab 14.00 Uhr geöffnet. Im Foyer ist dann bei einem frischen Kaffee die Ikonen-Ausstellung des Bleiwäscher Künstlers Karl-Heinz Schlüter zu bestaunen. Der Ausnahme-Künstler wird persönlich anwesend sein.

Um 15 Uhr spielt dann das mit vielen Preisen ausgezeichnete „Trio Kadesha-Plath-Müller“ im Bürgersaal. Die Musiker Jonian Ilas Kadesha (Violine), Theo Plath (Fagott) und Fabian Müller (Klavier) sind im Rahmen der „60. Bundesauswahl Konzerte Junger Künstler“ (BAKJK) auf Deutschlandtournee und konnten für das 113. Briloner Rathauskonzert gewonnen werden.

Karten sind im Vorverkauf erhältlich bei Käpt’n Book (Friedrichstraße), in der Buchhandlung Podszun (Bahnhofstraße), in der BWT (Derkere Straße) und bei BWT-Brilon Kultour unter Tel. 0 29 61 / 96 99 50 oder E-Mail: kultur@brilon.de. Der Kartenpreis liegt im Vorverkauf bei 7,00 € für Schüler/Jugendliche und bei 10,00 € für Erwachsene.