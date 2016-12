Lippstadt – Wir alle kennen die Geschichte von Don Quijote auf seinem Pferd Rosinante und seinem Begleiter Sancho Panza auf einem Esel: Am Freitag den 27. Januar 2017 ist die berühmte Abenteuerphantasie um 20 Uhr auf der Theaterbühne zu erleben.

In einem spanischen Dorfe der Mancha beschließt ein verarmter Edelmann nach leidenschaftlicher Lektüre von Ritterromanen, in die Welt hinauszuziehen, gegen das Unrecht zu kämpfen und sich in Gefahren zu stürzen, wie es die Helden seiner Bücher taten. Er nennt sich von nun an Don Quijote und erwählt ein einfaches Bauernmädchen zur Gebieterin seines Herzens.

Auf seinem Klepper Rosinante zieht er hinaus in die Welt und sucht gemeinsam mit seinem treuen Begleiter Sancho Panza das Abenteuer. Zauberer und Dämonen gilt es zu besiegen und den Schwachen zu helfen. Don Quijote glaubt an den schönen Traum einer besseren Welt, auch wenn die Chancen auf Erfüllung gering stehen.

Als viertes Kind ziemlich verarmter Adeliger wird der Schriftsteller Miguel de Cervantes 1547 in der Nähe von Madrid geboren. Sein turbulentes Leben endet im April 1616 und böte selbst schon Stoff für einen Abenteuerroman.

Der deutsche Schauspieler Götz Otto verkörpert den riesigen Ritter von der traurigen Gestalt. Seine international wohl bekannteste Rolle hatte er im James-Bond-Film „Der Morgen stirbt nie“. Im Theater war er das erste Mal im Jahr 2005 in „Urmel aus dem Eis“ zu sehen und seine Stimme kommt Manchem vielleicht aus Hörbüchern bekannt vor.

Karsten Kramer ist deutscher Synchronsprecher und Schauspieler und spielt den Sancho Panza. Für seine schauspielerische Leistung erhielt er 2014 den Publikumspreis der Burgfestspiele Jagsthausen.

Alexandra Kamp ist als deutsche Schauspielerin seit 1994 in zahlreichen Filmen zu sehen und schlüpft in die Rolle der bezaubernde Dulcinea von Toboso. Im Jahr 2002 erhielt Sie die Auszeichnung „Maxim-Woman of the year“, da sie zeitweise auch als Model vor der Kamera stand.

Zu dieser Veranstaltung gibt es eine Stückeinführung mit Linda Keil um 19.15 Uhr im Zuschauerraum.

Termin: Freitag, 27. Januar 2017, 20 Uhr

Ort: Stadttheater

Preise: € 22,- / 20,- / 16,- / ermäßigt: € 11,- / 10,- / 8,-

Veranstalter: KWL Kultur und Werbung Lippstadt GmbH

Kartenverkauf: Kulturinformation Lippstadt im Rathaus, Lange Str. 14, 59555 Lippstadt, Tel. (0 29 41) 5 85 11, post@kulturinfo-lippstadt.de, Mo – Fr 10 – 18 Uhr, Sa 10 – 14 Uhr.