Lippstadt – In „Best of – Rock the Ballet“ vereint in sich am Freitag, den 3. Februar um 20 Uhr im Stadttheater das Beste aus drei vorangegangenen Tanz-Shows. Handverlesene Songs von Coldplay, U2, Prince, Michael Jackson und aus den internationalen Charts, charismatische Tänzer, atemberaubende Choreografien, großartige Videoprojektionen und sexy Kostüme – so präsentiert sich die multimediale Tanz-Performance.

Die Idee ist so einfach wie genial: Zu Rock- und Pop-Songs bewegen sich die Tänzer vor aufregenden Videoprojektionen. Unterhaltsam wie ein Pop-Konzert fasziniert dieser „Ballettabend“ mit modernen Stilmitteln gerade auch ein junges Publikum. Seit 2008 mischen Rasta Thomas und seine „Bad Boys of Dance“ die Tanz- und Ballettszene auf – mit großem Erfolg. Denn sie definieren den Klassischen Tanz völlig neu.

Erfunden wurde „Rock the Ballet“ von dem Ehepaar Rasta Thomas (Leitung) und Adrienne Canterna (Choreografie), und läuft erfolgreich seit sechs Jahren. Rasta Thomas tanzte die großen Rollen des klassischen Repertoires, stand in Werken weltberühmter Choreografen auf der Bühne und räumte jede Menge (Gold) Medaillen bei Ballett-Wettbewerben ab. Er hat viel von der Welt gesehen, mit exzellenten Lehrern gearbeitet und tolle Tänzer getroffen. All das hat er an die eigene Company weitergeben…

So erlebt der Zuschauer Ballett in Kombination mit Hip Hop, Kampfsport sowie Gesellschaftstanz.

Termin: Freitag, 3. Februar 2017, 20 Uhr

Ort: Stadttheater

Preise: € 39,- / 35,- / 31,- / 27,- / Ermäßigung nur mit Familienpass – Keine Reservierungen, nur direkter Kartenverkauf

Veranstalter: KWL Kultur und Werbung Lippstadt GmbH

Kartenverkauf: Kulturinformation Lippstadt im Rathaus, Lange Str. 14, 59555 Lippstadt, Tel. (0 29 41) 5 85 11, post@kulturinfo-lippstadt.de, Mo – Fr 10 – 18 Uhr, Sa 10 – 14 Uhr und bei den Sparkassen der Region.