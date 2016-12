Lippstadt – Auch im neuen Jahr werden in der Volkshochschule Lippstadt wieder Fortbildungsveranstaltungen im Bereich des Kinderschutzes angeboten. Unter dem Titel „Traumatisierungen und kindliche Störungen“ referiert am Mittwoch, 25.1.2017, um 19 Uhr Sabine Haupt-Scherer. Die Pfarrerin und Traumpädagogin vom LWL-Jugendhof Vlotho stellt in ihrem Vortrag die aktuellen neurophysiologischen und neuropsychologischen Erkenntnisse und die Folgen kindlicher Traumatisierungen dar.

Am Mittwoch, 22.3.2017, geht es um die kindliche Entwicklung und das gesunde Großwerden. Ab 19 Uhr referiert die Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin Tanja Behde über die Entwicklung eines Kindes von Geburt an bis zum Eintritt ins Erwachsenenalter und befasst sich dabei mit folgenden Fragestellungen: Welche motorischen, kognitiven und sozialen Entwicklungsschritte sollten Kinder durchlaufen? Welche Lebenskompetenzen sollten sie erwerben?

Die Veranstaltungen, die vom Fachdienst Jugend und Familie der Stadt Lippstadt in Kooperation mit der VHS angeboten werden, richten sich insbesondere an Fach- oder Lehrkräfte in Schulen, in Kindertageseinrichtungen oder im Gesundheitsbereich.

Informationen zu den beiden Vorträgen können Interessierte beim Fachdienst Jugend und Familie der Stadt Lippstadt unter 02941/ 980-726 oder bei der VHS unter 02941/ 2895-0 erhalten. Eine Anmeldung zu den Veranstaltungen ist bei der VHS Lippstadt, Barthstraße 2, 59557 Lippstadt oder unter www.vhs-lippstadt.de möglich.