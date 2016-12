Märkischer Kreis – Das Schullandheim des Märkischen Kreises auf Norderney bietet Anfang März 2017 zwei Wochenenden für Kurzurlauber an. Vom 3. bis 5 März und vom 10. bis 12. März können erholungssuchende Privatreisende ein Einzelzimmer oder Doppelzimmer inklusive Langschläfer-Frühstück für einen Pauschalpreis von 81 Euro pro Person buchen. Im Preis mit inbegriffen ist ein Besuch im Badehaus mit Wasser und Feuerebene. Eine Verlängerung des Aufenthalts ist möglich. Die An- und Abreise ist im Pauschalpreis nicht enthalten und geschieht in Eigenregie. Weitere Informationen und Anmeldung unter Telefon 04932 – 2268 oder per E-Mail: schullandheim@maerkischer-kreis.de