Mit den beiden Jugendnationalspielern Jonas Grof und Marcel Keßen, verliert die Basketballregion zwei vielversprechende Talente. Jonas Grof und Marcel Keßen, sind nach Niklas Geske (Rasta Vechta, BBL) und Fabian Bleck (Eisbären Bremerhaven, BBL) zwei weitere Spieler die aus der fruchtbaren Kooperation zwischen den Iserlohn Kangaroos und Phoenix Hagen hervorgingen.

Nach dem Rückzug des Kooperationspartners Phoenix Hagen aus der BBL, war es auch für unsere ehemaligen Spieler wichtig möglichst schnell einen neuen Verein zu finden, der den hoffnungsvollen Talenten die Möglichkeit bietet, schnellstmöglich Spielpraxis zu finden.

Etwas überraschend hat sich Marcel Keßen entschlossen nicht in der BBL oder der ProA Fuß zu fassen, sondern hat sich dem ProB – Team der Baskets Akademie Weser-Ems angeschlossen. So wird es bereits am 22. Januar zu einem Aufeinandertreffen des Oldenburger Farmteams mit den Iserlohn Kangaroos kommen. Der 2,05 m Center hat in Iserlohn mit dem Basketball begonnen und in den letzten beiden Jahren mit einer Doppellizenz auch für Phoenix Hagen Minuten in der BBL bekommen. Bereits mit 15 Jahren – in der Saison 12/13 – bekam er von seinem Trainer und Förderer Matthias Grothe etliche Minuten im damaligen Regionalligateam der Iserlohn Kangaroos. In seiner aktiven letzten Saison (15/16) für die Kangaroos hatte sich Marcel dann bereits zu einem der Leistungsträger in der ProB entwickelt und konnte mit 12 Punkten und 7 Rebounds im Schnitt sehr ordentliche Statistiken vorweisen.

Jonas Grof hat beim ProA Team der Oettinger Rockets Gotha einen Vertrag bis zum Saisonende unterschrieben und ist optimistisch dort schnell ins Team zu finden und entsprechende Spielzeiten zu generieren. Grof der bei Boele Kabel das Basketballspielen erlernte, kam ebenfalls sehr jung (16 Jahre) zu den Kangaroos und startete auch in der Saison 12/13 in der 1. Regionalliga. Im nachfolgenden Jahr ging er für ein Jahr in die USA und kehrte dann zu den Iserlohnern – nach deren Aufstieg in die ProB – zurück. In der Saison 14/15 wies er bereits als 18 –jähriger auf der Aufbauposition, in 23 Minuten Spielzeit, beeindruckende Statistiken auf (9,3 Pkt., 2,6 Ass., 4 Reb.) und auch in der letzten Saison für die Iserlohner – auf Grund der Einsätze bei Phoenix Hagen konnte er nur 12 Spiele bestreiten – hatte er in 17 Minuten Spielzeit ähnliche Werte (10,4 Pkt.,2,3 Ass., 3,7 Reb.). Der 2,01 m große Pointguard hat sich in den letzten Jahren zu einem der besten deutschen Guards seines Jahrganges entwickelt.

Beide Spieler haben immer noch sehr gute Kontakte zu den Kangaroos, so dass es für Coach Matthias Grothe selbstverständlich war, seine „Jungs“ im Dezember komplett in das Training der Iserlohn Kangaroos zu integrieren.

Die Iserlohn Kangaroos wünschen den beiden viel Glück für die Zukunft und erhoffen sich für beide eine tolle Basketballkarriere.