Menden – Alle Jahre wieder: Geschenkpapier raschelt oder wird brutal zerrissen, bunte Schleifen werden aufgezogen, die Spannung „was da wohl drin ist“ knistert in der besinnlichen Weihnachtsatmosphäre, und dann… das. Lange Gesichter unter dem Weihnachtsbaum lassen es kaum verbergen: „das hab ich mir aber nicht ge- wünscht“ – „das hab ich schon“ – „passt mir nicht“ – „gefällt mir nicht“.

Kennen Sie das auch? In Menden können Sie das lange Gesicht in diesem Jahr gegen ein strahlendes Lächeln austauschen. Denn wer ein Geschenk bekommen hat, das er gar nicht wollte, der kann es ganz einfach in bare Münze verwandeln. Und, weil ja Weihnachten das Fest der Liebe und des Gebens ist, damit auch noch etwas Gutes tun.

Nach Weihnachten wird es im Mendener Ratssaal wieder die „Dreikönigsautkion“ geben. Dabei kommen alle Geschenke unter den Hammer, die von Mendener Bürgern im Bürgerbüro zwischen dem 27. Dezember 2016 und dem 12. Januar 2017 abgegeben werden. Am 14. Januar 2017 werden die „ungewollten Ge- schenke“ dann meistbietend versteigert. Der Erlös aus der Auktion geht zu 80 Prozent an den Beschenk- ten/Verkäufer, 20 Prozent kommen dem Verein „Mendener in Not“ zu Gute.

 Geschenke können im Bürgerbüro Menden, Neumarkt 5 abgegeben werden

ab dem 27.12.2016 bis zum 12.01.2017 zu den regulären Öffnungszeiten

 angenommen werden nur neuwertige Artikel, nach Möglichkeit in Originalverpackung

 es wird ein „Geschenk-Abgabevertrag“ geschlossen, in dem der Verkäufer auch ein Mindestgebot für seinen Artikel angibt

die so erfassten Daten werden zwei Wochen nach Auszahlung gelöscht

nur Mendener Bürger dürfen Artikel abgeben, zur Auktion am 14. Januar darf jeder kommen und mitbieten

Die Dreikönigsauktion wird am 14. Januar 2017 im Ratssaal des Neuen Rathauses in Menden stattfinden. Auktionatoren sind unter anderem Radio MK-Moderator Hanno Grundmann, Thomas Hagemann von der Westfalenpost Menden und Ratsmitglied Andreas „Atze“ Salmen.