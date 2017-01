Menden – Es ist wieder soweit. Am Sonntag, 15.01.2017, wird um 16.00 Uhr auf der Wilhelmshöhe die Kindertheaterreihe des Kulturbüros Menden mit dem Stück „Pettersson und Findus“ nach den Kinderbüchern von Sven Nordqvist fortgesetzt.

Für alle Kinder ab 5 Jahren!

Der schrullige Pettersson lebt ziemlich einsam und allein auf seinem alten Bauernhof. Eines Tages hat seine Nachbarin die Idee, ihm einen Gefährten zu verschaffen. Pettersson will davon nichts wissen. Er ist gern allein, behauptet er jedenfalls. Doch als eines Tages eine kleine Katze ihn mit großen Augen aus einer grünen Kiste ansieht, kann Pettersson nicht anders, und nimmt sie doch zu sich.

Findus ist zwar wie alle Katzenkinder ziemlich wild und oft auch frech, doch Pettersson hat ihn viel zu lieb, als dass er ihm ernsthaft böse sein könnte, wenn mal was zu Bruch geht. Die beiden genießen das Leben, Findus schließt Freundschaft mit all den anderen Tieren auf dem Hof und Pettersson ist doch ganz froh, nicht mehr so allein zu sein.

Doch dann kommt Caruso, ein singender Hahn, auf den Hof. Und plötzlich ist nichts mehr so wie es einmal war. Alle Hühner haben nur noch Augen für den eingebildeten Gockel. Kater Findus versteht die Welt nicht mehr. Schließlich war er bislang hier der Hahn im Korb. Und überhaupt, wozu brauchen diese dummen Hühner auf einmal einen Hahn? Und dann erst diese Kräherei. Das fängt schon an, wenn Findus noch nicht einmal aufgewacht ist. Und geht dann den ganzen Tag so weiter – wieder und wieder und immer noch einmal. Während der kräftige Hahnengesang die Hühner ungemein beeindruckt, geht Findus das Geschrei gehörig auf die Nerven. So kann es für Findus nicht weitergehen und er überlegt, wie er Caruso und sein Geschrei loswerden kann.

Das Junge Theater Bonn (JTB) hat im Jahr 2014 sein 45jähriges Bestehen gefeiert. Seit mehr als 45 Jahren machen sie Theater für Kinder und Jugendliche, für Familien, Schulklassen und Kindergärten. Mit über 135.000 Besuchern in der vergangenen Spielzeit waren sie zum achten Mal in Folge das bestbesuchte Kinder- und Jugendtheater in ganz Deutschland.

Eintrittskarten in Höhe von 5,- € (Kinder) und 5,50 € (Erwachsene) sind noch erhältlich in der Musikschule und im Kulturbüro der Stadt Menden, Tel.: 02373/903-8756. Ebenfalls erhältlich im Bürgerbüro (Neues Rathaus), in der Buchhandlung Daub und bei allen proticket-Vorverkaufsstellen. Ebenfalls unter der proticket-Hotline: 0231/9172290, oder online unter www.proticket.de/menden. Die Plätze sind fest nummeriert.