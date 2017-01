Bad Sassendorf – Wie jeden Donnerstag gilt auch im Jahr 2017 weiter: Donnerstags ist Kuchentag in den Salzwelten. Das gleichsam gesalzene und zuckersüße Angebot wird am ersten Donnerstasg im Monat weiterhin als Musik-Café von Peter Langnickel zum Erlebnis gestaltet!

Gleich am 5. Januar um 14.00 Uhr ist es wieder soweit: Peter Langnickel heizt zum Jahresauftakt die Siedehütte an. Mit seinem Musik-Café geht es los und neben seiner mittlerweile entstandenen Fanschar sind auch alle weiteren Gäste des Orts gehalten, das reichhaltige Kuchenangebot in den Westfälischen Salzwelten in der gemütlichen Siedehütte und zu den Klängen Langnickels sonorer Stimme bis ca. 17.00 Uhr zu genießen.

Das Musik-Café findet immer am 1. Donnerstag im Monat statt, das Kuchensonderangebot gilt immer donnerstags. Eintritt kostet der Spaß nicht. Museumsleiter Dr. Oliver Schmidt freut sich über due Fortsetzung des Unterhaltungsangebots: „Mit dem Musik-Café und Peter Langnickel starten wir sicherlich gut ins aufregende Jahr 2017 – der Auftakt gibt die Richtung vor.“ Auch Langnickel freut sich auf seinen ersten Auftritt in der Siedehütte um neuen Jahr: „Ich möchte den Salzwelten das neue Jahr versüßen – mit Kuchen und Schlagermusik wird das sicherlich eine gelungene Sache!“