Wennigloh – Am Samstag, den 14. Januar lädt die Wennigloher Dorfgemeinschaft ab 19:00 Uhr wieder alle Wennigloherinnen und Wennigloher sehr herzlich zu dem bereits traditionellen Neujahrsempfang in die Schützenhalle Wennigloh ein. In netter Atmosphäre soll gemeinsam auf das neue Jahr geblickt werden.

Neu-Wennigloher und Interessierte sind herzlich eingeladen

Die Einladung richtet sich ausdrücklich auch an Neu-Wennigloher und Interessierte, die sich über das Vereinsleben des Bergdorfes informieren möchten. Daher stehen an diesem Abend neben der Schützenbruderschaft auch alle anderen Vereine des Dorfes als Ansprechpartner bereit und werden teilweise von geplanten Aktivitäten und vergangenen Veranstaltungen berichten. Die Wennigloher Vereine freuen sich stets über Nachwuchs und über den Besuch ihrer Veranstaltungen.

Für die musikalische Untermalung sorgt in bewährter Form das Blasorchester der Schützenbruderschaft mit ihrem ersten Vorsitzenden Roland Dietz und der Dirigentin Elisabeth Höch. Das erste Neujahrskonzert fand übrigens vor genau 10 Jahren am 13.01.2007 statt.

Für Getränke sowie einen kleinen Imbiss ist gesorgt, der Eintritt zum Neujahrsempfang ist frei. Die Wennigloher Vereine freuen sich auf hoffentlich zahlreiche Gäste.