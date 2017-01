Olpe – In wenigen Tagen jährt sich der Gründungstag des Kreises Olpe zum 200sten Mal.

Als Geburtsurkunde des Kreises Olpe gilt eine Kabinettsorder des preußischen Königs Friedrich Wilhelm III., mit der am 16. Januar 1817 der Regierungsbezirk Arnsberg in 13 landrätliche Kreise eingeteilt wurde. Darunter war auch der aus den Justizämtern Attendorn, Bilstein und Olpe gebildete Kreis Bilstein, der seit der Verlagerung des Verwaltungssitzes von Bilstein nach Olpe zum 1. Januar 1819 den Namen Kreis Olpe führt.

Dieses Jubiläum begeht der Kreis Olpe mit verschiedenen Veranstaltungen und Aktivitäten, die über das gesamte Jahr 2017 verteilt sind. Den Auftakt bildet ein Festkonzert der Philharmonie Südwestfalen, das am Sonntag, 22. Januar, um 17 Uhr in der Stadthalle Olpe stattfindet. Das weit über die Grenzen unserer Region bekannte Landesorchester Nordrhein-Westfalen, das zum wiederholten Mal das Weihnachtskonzert der Landesregierung bestritten hatte, gastiert seit langer Zeit mal wieder in der Kreisstadt.

Unter der Leitung von Dirigent Carlos Domingues-Nieto bringen die rund 60 Musikerinnen und Musiker ein für den Anlass festlich-würdiges Programm zu Gehör: Ludwig van Beethoven (1770 – 1827) Ouvertüre zu „König Stephan“ Es-Dur op. 117 (1811), Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809 – 1847) Violinkonzert e-Moll op. 64 (1844) und Johannes Brahms (1833 – 1897) 2. Sinfonie D-Dur op. 73 (1877).

Karten sind zum Preis von 20 Euro (Schüler/Studenten 15 Euro) beim Kulturamt der Stadt Olpe (www.olpe.de/Kultur-Freizeit/Kultur/Kartenservice), bei Olpe Aktiv, Reisebüro Harnischmacher in Olpe sowie bei den Sparkassen in Attendorn und Altenhundem sowie den Sparkassen in Olpe, Drolshagen und Wenden erhältlich. Zudem gibt es noch Karten bei der Kreisverwaltung, Andrea Kramer-Pabst (02761/81430, E-Mail a.kramer-pabst@kreis-olpe) und an der Abendkasse.