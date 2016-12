Das Festival der außergewöhnlichen Stimmen

Lippetal – Am 20. August veranstaltet der Sportverein Schwarz-Weiss Hultrop die nunmehr vierte Auflage des SUNOA-Festivals. Diesmal werden 4 Bands ihr musikalisches Können auf der Bühne im Schatten der Windmühle präsentieren.

„Wir haben dieses Jahr wieder ein außergewöhnliches Programm auf die Beine gestellt. Die Besucher können sich auf viele gute Musiker freuen. Mit SEVEN ist uns erneut ein absoluter Glücksgriff gelungen, das ist schon internationale Klasse, was er seinem Publikum präsentiert.“ so Dagmar Oschinski vom Orga-Team.

In der Tat verspricht das line-up einen interessanten und abwechslungsreichen Abend.

Den Auftakt macht der letztjähriger Hellweg-Radio „sing a song“-Gewinner Carlos Bone Padilla. Mit ausdrucksstarken Cover-Versionen bekannter Stücke will er die Besucher in seinen Bann ziehen.

Mit KOJ folgt ein Duo aus Münster, das seine musikalische Ausrichtung im Ambient-Pop gefunden hat und dies eindrucksvoll präsentiert. Seit 2009 komponieren Alina Slegers und Simon von der Gathen Musik. Hier treffen elektronische Beats auf die außergewöhnliche Stimme Slegers.

Einen exklusiven Auftritt erleben die Besucher mit dem Quartett „Gesucht & Gefunden“. Tanzbare Songs und Songs, die ans Herz gehen, eigene Kompositionen und Coverversionen, stellen das Repertoire der Band dar. Dass die Jungs während der Show ihre Musikinstrumente untereinander tauschen gehört ebenso zum Programm, wie die eine oder andere Anekdote aus zwei Jahren WG – Leben. Dabei wird kein Blatt vor dem Mund genommen. Für STEFAN ZIELASKO (voc., piano, perc.), DOMINIC SANZ (voc., guit., perc.) und BENNY MARTELL (voc., Piano, guit.) war ‚The Voice Of Germany‘ eine Millionen-Bühne, um ihr gesangliches Können unter Beweis zu stellen. Für das SUNOA haben sich die drei NRW´ler schlagkräftige Unterstützung von Henning Rossa ins Boot geholt, der die Songs auf seiner Geige begleiten wird. „Wir sind sehr glücklich, dass es letztendlich mit dem Engagement geklappt hat. Da Dominic Sanz, als Mitglied der Söhne Mannheims, viele Termine im Jahr zu erfüllen hat, war eine intensive Abstimmung erforderlich. Aber jetzt ist alles fix!“ so Frank Schenkel von SW Hultrop. „Unser Festival hat sich seit 2013 einzigartig entwickelt, darauf sind wir sehr stolz. Wir wollen den Zuschauern immer was Besonderes bieten, abwechslungsreich sein und mit unseren Verpflichtungen überraschen.“ ergänzt Schenkel weiter.

Der Top-Act des Abends, SEVEN, ist so eine Überraschung. Der charismatische Sänger aus der Schweiz ist mit seiner 6-köpfigen Band in der Heimat ein absoluter Superstar. Die Soul- und Funk-Größe aus unserem Nachbarland ist in diesem Jahr auf Deutschland-Tournee und das SUNOA ist ein Teil der Sommerfestivals, wo SEVEN eine komplette Show spielen wird. Neben den Fantastischen Vier, mit denen die Band im Winter auf Tour gehen wird, ist auch Xavier Naidoo auf die starke Stimme von SEVEN aufmerksam geworden. In der dritten Staffel von „Sing meinen Song“ konnten sich Zuschauer und Musikexperten ein Bild von der beeindruckenden musikalischen Bandbreite des Künstlers machen.

Eventim und hellwegticket aus Soest bieten die Eintrittskarten zum Preis von 24,70€ im Vorverkauf an. Kunden der Sparkasse Soest können sich in den jeweiligen Filialen die Tickets zu einem deutlich günstigeren Preis sichern.

Beginn : 18 Uhr / Einlass : 17 Uhr

Abendkasse: 29,50€

Weiter Infos unter: www.sunoa.de

Text: Frank Schenkel vom Sportverein Schwarz-Weiss Hutlrop