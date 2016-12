Bad Sassendorf – Wer während der Feiertage die Ruhe nutzen möchte, um sich einmal entspannt eine spannende Ausstellung anzusehen, dem Familenstress entkommen oder mal mit der Familie die gemeinsame Freizeit aufregend gestalten möchte, der ist in den Salzwelten über Weihnachten 2017 (weißes-)goldrichtig: Frische Waffeln gibt es gegen Eintritt kostenlos dazu!

Wer während der Feiertage einen schönen Ausflug im Kreise der Familie planen möchte, ist in Bad Sassendorf genau richtig – genauer gesagt: In den Westfälischen Salzwelten gibt es Weihnachtsbetrieb für alle, die ihre Geschenke (Schlitten, Auto, Hundeleine) schon einmal ausprobieren und mit der Familie etwas unternehmen möchten. Auf diese Besucherinnen und Besucher wartet die Ausstellung passend eingebettet in ein schönes Ambiente mit Bistro „Siedehütte“ und Shop – und als Weihnachtsgeschenk und besonderen Besuchsanreiz spendieren die Salzwelten ihren Gästen in Verbindung mit dem Eintritt wahlweise eine frische Waffel oder ein Stück Laugengebäck umsonst (jede weitere muss bezahlt werden) – das gilt pro Besuchergruppe: jeweils eine Waffel pro Paar oder Familie oder für einzelne Gäste selbstverständlich auch!

Die Salzwelten sind dann sonst wie immer am 25. und 26.12.2016 sowie am 1.1.2017 von 9 bis 17 Uhr geöffnet – lediglich Heiligabend und Silvester bleibt das Haus geschlossen: Die Salzspurenführungen am 24. und 31.12. entfallen daher.

Am 26.12. und am 1.1. gibt es dafür jeweils um 14.00 Uhr eine öffentliche Führung.