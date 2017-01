Wenden – Am Dienstagmorgen zog sich eine 20-jährige Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall auf der Wendener Straße in Hünsborn leichte Verletzungen zu. Die 20-jährige Fahrzeugführerin aus Wenden wurde auf ihrer Fahrt in Richtung Ortsmitte von der Sonne geblendet und übersah dadurch einen am Fahrbahnrand abgestellten VW-Bus. Sie prallte nahezu ungebremst auf das Fahrzeug auf und erlitt beim Zusammenstoß leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte die Leichtverletzte zur Behandlung ins Krankenhaus. An den beiden beteiligten Autos entstanden erhebliche Schäden in Höhe von ca. 11.500 Euro. Der Wagen der Unfallverursacherin war nicht mehr fahrbereit und wurde von der Unfallstelle abgeschleppt.