Düsseldorf / Attendorn / Lennestadt. Mitglieder der Partei Allianz für Fortschritt und Aufbruch (kurz: ALFA) aus dem Kreis Olpe waren am Donnerstag, den 7. Juli 2016, anwesend bei geplanten Übergabe des Zeugnisses an Ministerpräsidentin des Landes NRW, Hannelore Kraft, vor der alten Staatskanzlei in Düsseldorf.

Die Demonstration, zu der ALFA-Mitglieder aus den verschiedensten Teilen des Landes angereist waren, sollte darauf aufmerksam machen, dass NRW in vielen statistischen Erhebungen das Schlusslicht in Deutschland ist.

Entgegen aller Ankündigungen von vorher sah sich jedoch kein Mitarbeiter der Staatskanzlei in der Lage das „Zeugnis“ in Empfang zu nehmen. Aus diesem Grund würden die Kreisbeauftragten der Partei ALFA für den Kreis Olpe es sehr begrüßen, wenn Wolfgang Langenohl (SPD im Kreis Olpe), der frisch gekürte SPD-Direktkandidat für den Wahlkreis 128 (Kreis Olpe), dieses wichtige „Leistungsdokument“ seiner Parteifreundin Hannelore Kraft im „Rahmen der Amtshilfe“ zukommen lassen würde.

Aus der vorgesehenen Nachprüfung für die „Schülerin“ Kraft wurde stattdessen eine Wissenstandsabfrage für die zahlreichen interessierten Bürger.

Text und Fotos: ALFA im Kreis Olpe