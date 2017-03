Anröchte – In der Nacht zu Montag kam es in Anröchte zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser. Im Espenweg bohrten die Täter ein Loch in den Rahmen des Kellerfensters, und konnten so den Griff entriegeln. Durch den Keller aus gelangten sie an eine verschlossene Tür zur Wohnung. An dieser waren Hebelspuren vorhanden. Den Tätern gelang es jedoch nicht weiter in die Wohnräume einzudringen. Mit gleicher Arbeitsweise gelangten, vermutlich dieselben Täter, in ein Haus in der Buchenallee. Im Erdgeschoß entwendeten sie eine Handtasche mit Bargeld und entkamen unerkannt. Die Kriminalpolizei in Lippstadt sucht Zeugen, denen in der Tatzeit von Sonntagabend, 22:00 Uhr, bis Montagmorgen, 07:00 Uhr, verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Hinweise an Telefon: 02941-91000.