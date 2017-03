Arnsberg – Am Wochenende wurden zwei Schulen in Müschede und Arnsberg von unbekannten Tätern beschädigt. Zwischen Samstag- bis und Montagmorgen wurden an einer Schule am St.-Hubertus-Platz in Müschede ein Briefkasten, zwei Fenster und ein Blitzableiter beschädigt. Weiterhin wurden mehrere Wände mit Graffiti beschmiert.

Zwischen Freitagnachmittag bist Montagmorgen wurde eine Scheibe einer Schule am Birkenpfad eingeworfen. Hier wurde das Außenglas beschädigt. Bislang liegen keine Hinweise zu den Tätern vor.

Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Arnsberg unter 02932 – 90 200 in Verbindung.