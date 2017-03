Arnsberg – In der Altstadt wurden am Sonntagabend zwei Täter bei dem Versuch Lebensmittel aus einem Geschäft in der Schloßstraße zu stehlen vom Eigentümer erwischt. Bei dem Versuch zu flüchten gerieten der Eigentümer mit einem der beiden Männer in eine Rangelei. Die beiden Täter konnten dennoch flüchten.

Die Beute ließen sie zurück. Gegen 21.15 Uhr hörte der Eigentümer Geräusche vom Hof. Bei der Nachschau sah er einen Mann, der direkt in Richtung Glockenturm flüchtete. Beim anschließenden Kontrollgang entdeckte der Besitzer auf der Rückseite des Hauses einen zweiten Täter. Diese hatte eine Tasche mit Lebensmitteln gefüllt. In der anschließenden Rangelei schlug der Besitzer dem Täter ins Gesicht. Hierbei wurde dieser vermutlich leichtverletzt.

Trotzdem konnte der Dieb flüchten. Die Beute ließ er zurück. Die Polizei wurde der Vorfall erst am nächsten Tag gemeldet. Die Täter können wie folgt beschrieben werden: Täter der in Richtung Glockenturm flüchtete: Etwa 25 Jahre alt, schlanke Statur, schwarze Lederjacke, Jeanshose; vermutlich südländischer Herkunft Leichtverletzter Täter: Circa 25 bis 30 Jahre alt, ungefähr 1,80 Meter groß, hat eine schlanke Statur, mittelbraune kurze Haare, khakifarbene Bomberjacke mit großem Emblem auf dem Rücken, Jeanshose,vermutlich osteuropäischer Herkunft.

Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 – 90 200 entgegen.