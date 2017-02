Attendorn – Am Montagnachmittag wurde ein 33-jähriger Autofahrer aus Plettenberg bei einem Verkehrsunfall auf der Plettenberger Straße bei Windhausen verletzt. Der 33-Jährige war auf der Landstraße von Windhausen in Richtung Lichtringhausen unterwegs, als vor ihm plötzlich ein Reh die Fahrbahn querte. Trotz Ausweichmanöver stieß er mit dem Reh zusammen. Er verlor die Gewalt über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Straße ab. Er prallte frontal gegen die Böschung, überschlug sich und blieb auf dem Fahrzeugdach liegen. Der 33-jährige Plettenberger wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde von der Unfallstelle abgeschleppt. Es entstanden Sachschäden in Höhe von ca. 2.000 Euro. Das Reh war nach der Kollision in den Wald geflüchtet.