Der Dorfverein Neu-Listernohl e.V. lädt alle Mitglieder zur ordentlichen Mitgliederversammlung am Freitag, den 10. März 2017 um 18:30 Uhr in das Cafè Moses in Neu-Listernohl ein. Auf der Tagesordnung stehen neben Wahlen, u.a. die Wahl des Ersten Vorsitzenden, auch der Geschäftsbericht des Vorstandes und die Berichte aus den Arbeitskreisen “Unser Dorf hat Zukunft“, “Rüsties”, “Flüchtlingshilfe” und dem Arbeitskreis “LEADER” an.

Außerdem wird über den Haushaltsplan für das Jahr 2017 beraten. Der Vorstand würde sich über eine zahlreiche Beteiligung der Mitglieder freuen.

Quelle: Alberto Zulkowski