Attendorn (ots) – Unbekannte stiegen in der Nacht auf Donnerstag in ein Geschäft und eine Werkstatt am Zollstock in Attendorn ein. Die Einbrecher hebelten zunächst ein ebenerdiges Fenster des Geschäfts auf und stiegen in die Räumlichkeiten ein. Aus der Kaffeekasse entwendeten sie Bargeld in Höhe von ca. 150 Euro. Außerdem hinterließen sie Schäden in Höhe von 300 Euro am aufgebrochenen Fenster.

Anschließend begaben sich vermutlich dieselben Täter zu einer Kfz-Werkstatt und brachen ein Rolltor auf. Sie gelangten über die Werkstatt in den Bürotrakt, wo sie gewaltsam Schubladen, Schranktüren und eine Registrierkasse öffneten und schließlich einen geringen Bargeldbetrag mitgehen ließen. Der Sachschaden beläuft sich in diesem Fall auf etwa 1.000 Euro. Von den Tätern fehlt derzeit jede Spur.