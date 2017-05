Attendorn – Am Mittwoch, 31. Mai 2017, bietet die Hansestadt Attendorn für jeden Interessierten zwei offene Führungen am Biggedamm an. Karten können im Vorverkauf erworben werden.

Vor den Toren der Hansestadt Attendorn entstand in den 1960er-Jahren die Biggetalsperre. Sie dient vornehmlich dazu, Wasser je nach Bedarf zu speichern bzw. abzugeben und so eine gleichmäßige Wassermenge in der Ruhr sicherzustellen. Aus dem Stausee können über die Flüsse Bigge und Lenne bis zu 40 Prozent des erforderlichen Zuschusswassers aller Talsperren in das Flusssystem der Ruhr abgegeben werden.

Doch wie funktioniert das alles? Was passiert bei Hochwasser? Diese und viele weitere Informationen erfahren die Gäste während einer Führung rund um den Biggedamm. Zu Beginn wird den Besuchern ein kurzer Informationsfilm im Besucherpavillon unterhalb des Leuchtturmes gezeigt. Anschließend gibt Gästeführer Andreas Ufer Einblicke in die Bauwerke und deren Funktion und erklärt anschaulich und verständlich die hochkomplexen technischen Vorgänge.

Am Mittwoch, 31. Mai 2017, finden die beiden offenen Führungen um 15.45 Uhr und um 17.45 Uhr statt. Treffpunkt ist jeweils der Besucherpavillon unterhalb des Leuchtturms am Biggedamm. Die Führungen dauern ca. 90 Minuten.

Die Karten kosten 5,00 Euro pro Person und sind bei der Tourist-Information am Rathaus, im Bürgerbüro der Hansestadt Attendorn oder unter www.tickets.attendorn.de erhältlich. Es besteht die Möglichkeit, mit dem Biggolino von der Atta-Höhle zum Biggedamm zu fahren. Die Kosten sind nicht im Eintrittspreis enthalten.

Weitere Informationen erhalten Interessierte bei der der Tourist-Information der Hansestadt Attendorn unter 02722/64-140 oder tourismus@attendorn.org.