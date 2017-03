Bad Berleburg – Kleine Maßnahmen im Haushalt können dazu beitragen, die Energiekosten zu reduzieren. Das Ausschalten des Stand-by-Modus bei TV-und Multimediageräten gehört dazu, aber auch die Nachtabschaltung oder Absenkung der Heizung oder die Dämmung der Rolladenkästen. Welche Maßnahmen zu Haus oder Wohnung und den Bewohnern passen, darüber informiert der Energieberater der Verbraucherzentrale Siegen, Dipl.-Ing Joachim Weid im Rahmen des Aktionstages Energie im Rathaus Bad Berleburg. Am Dienstag, den 21.03.2017, bietet der Experte anbieterunabhängige Energieberatung für private Haushalte in den Räumen des Rathauses an der Poststraße 42 an. Ein Schornsteinfegerprotokoll, die Energierechnung oder auch Pläne für Umbau und Sanierung können gerne mitgebracht werden. Eine Anmeldung unter 02751 – 923 281 ist erforderlich. Die 45-minütige Beratung kostet 7,50 Euro. Selbstverständlich werden auch andere Fragen rund um das Thema Energie sparen beantwortet.