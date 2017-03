Bad Laasphe – Am Montagmorgen um kurz vor elf Uhr wurde ein 49-jähriger Mann bei Holzfällarbeiten in einem Waldstück bei Bad Laasphe-Bermershausen in der “Wahlbachsmühle” verletzt.

Der Verletzte wurde zur Behandlung mit einem Rettungshubschrauber in ein Siegener Krankenhaus geflogen.