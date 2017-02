Bad Sassendorf – Kurz nach 21:00 Uhr geriet am Montagabend ein 57-jähriger Autofahrer aus Bad Sassendorf beim Abbiegen von der Schützenstraße in die Straße Am Haulenbach auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Fahrzeug eines 29-jährigen Autofahrers aus Erwitte. Der Unfallverursacher stand erkennbar unter Alkoholeinwirkung. Ein Atemalkoholvortest ergab einen Wert von etwa 2,6 Promille. Der Führerschein wurde daraufhin sichergesellt und ein Arzt entnahm eine Blutprobe. Der Sachschaden bei dem Zusammenstoß betrug zirka 2500 Euro. (fm)