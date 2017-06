Bad Sassendorf – Das erste freiwillige soziale Jahr in der Denkmalpflege in den Salzwelten neigt sich seinem Ende zu. In der Kürze der Zeit hat Leonie Wilmes aber einiges erlebt: spannende Sammlungsobjekte entdeckt, die Museumsnacht mitbegleitet und den Star-Wars-Aktionstag organisiert. Nun steht ein neues FSJ vor der Tür.

Das Erlebnismuseum Westfälische Salzwelten in Bad Sassendorf liegt auf dem Hof Haulle. Das Backhaus, das alte Bauernhaus und der Speicher sind denkmalgeschützt. Das Freiwillige Soziale Jahr in der Denkmalpflege, das in dieser Region von der Jugendbauhütte Westfalen in Soest organisiert und betreut wird, bietet in den Salzwelten also einige interessante Anknüpfungspunkte. “Auch für angehende Restauratoren oder Konservatoren haben wir einiges zu bieten”, erläutert Dr. Oliver Schmidt, der Museumsleiter, das Stellenprofil. “Neben den Gebäuden, die in den nächsten Jahren unter denkmalpflegerischen Aspekten für die Bedürfnisse der Museumsarbeit angepasst und restauriert werden sollen, betreuen die Salzwelten über ihren Förderverein auch eine große Sammlung von Museumsobjekten aus der Salzgeschichte oder der Alltagskultur Westfalens, die für zukünftige Ausstellungsprojekte bewahrt werden sollen”, so Schmidt weiter. Leonie Wilmes, die erste FSJlerin in den Salzwelten hatte so bereits schon früh Keramiken entdeckt, die im Westerwald mit einer speziellen Salzglasur versehen worden waren, um die aufwändige Verzierung der Gefäße zu schützen. “Solche und andere Entdeckungen warten auf alle, die sich gerne mit der Bewahrung unseres Kulturguts auseinandersetzen möchten”, schwärmt der Museumsleiter von der Vielfalt an Ausstellungsstücken und Originalobjekten. “Das ist die perfekte Vorbereitung auf einen Museologie- oder Restaurierungsstudiengang,” findet Dr. Schmidt.

Leonie Wilmes wird im September wieder zurück an die Schule gehen, ehe sie selbst den Berufsweg einer Restauratorin einschlagen möchte. Das FSJ im Museum hat ihr besonderen Spaß gemacht: “Die vielfätigen Aufgaben, neben der Denkmalpflege und der Sammlungsbetreuung auch an Ausstellungen mitwirken zu können, oder im Besuchergeschäft direkt mit den Gästen zu arbeiten – das war schon eine spannende Aufgabe”, blickt Wilmes auf ihre Erfahrungen in den Salzwelten zurück. Der Platz im freiwilligen sozialen Jahr für 2017/2018 ist übrigens noch nicht besetzt. Los geht es wie jedes Jahr am 1. September.