Attendorn – Die Gewinner der Februar-Ziehung der Baustellen-Bonusheftaktion in der Hansestadt Attendorn stehen fest. Es gibt also wieder fünf Gewinner unter denen, die ihre vollen Baustellen-Bonushefte in der Tourist-Information am Rathaus abgegeben und somit an der monatlichen Verlosung von Sachpreisen der Attendorner Einzelhändler teilgenommen haben:

· Evelyn Keseberg: 10 €-Geschenkkarte, Deichmann Schuhe

· Ernst Cepak: Trussardi Duschgel, Parfümerie Aurel

· Stefanie Schwane: 10 €-Gutschein, Sondermann-Brot

· Karl-Heinz Soyka: T-Shirt „WOLL“, Buchhandlung Frey

· Anne Hoberg: 10 €-Gutschein, Nicolai-Apotheke

Die nächste Ziehung findet Anfang April statt. Seit Mitte Januar liegt die neue Auflage des Bonusheftes in den Geschäften aus. Es können also wie gewohnt Stempel in allen teilnehmen Geschäften gesammelt werden.