Lüdenscheid – Gerade zum Anfang einen neuen Jahres sehnt sich sicherlich jeder Mensch insgeheim danach, einen Blick in die eigene Zukunft zu werfen. Was steht mir bevor, was hat das Schicksal für mich vorgesehen? Die Kunden und Besucher des Stern- Center Lüdenscheid haben vom 01.Februar – 04. Februar 2017 die Möglichkeit, einen exklusiven Blick in die Zukunft zu wagen.

Deutschlands bekannteste Seherin „Lilo von Kiesenwetter“ ist bereits zum elften Mal zu Gast in Lüdenscheid und bietet die Möglichkeit zu einer persönlichen Vorausschau auf die Zukunft.

Frau von Kiesenwetter, die „Seherin vom Rhein“ besitzt die seltene Gabe, das Schicksal eines Menschen voraussagen zu können. Die Gesprächstermine sind für die Besucher kostenlos. Über eine freiwillige Spende würde sich die „Glücksbringer Lüdenscheid e.V.“, eine Unterstützung sozialer Einrichtungen in Lüdenscheid, freuen.

Von Mittwoch bis Samstag können sich die Interessierten in der Zeit von 10:00 bis 19:00 Uhr, am Zelt im ersten Obergeschoss des Centers zu einer Sitzung, anmelden.

Jeweils ab 10:00 Uhr können die begehrten „Terminkärtchen“ mit Ihrem persönlichen Termin bei einer Mitarbeiterin vor dem Zelt für den aktuellen Tag abgeholt werden. Im letzten Jahr waren die Termine jeweils nach 20 Minuten bereits für den ganzen Tag ausgebucht. Wer Interesse hat, sollte daher frühzeitig vor Ort sein.

Die Besucher dürfen sich auf spannende und unterhaltsame Tage mit einer ganz außergewöhnlichen Frau freuen. Wichtig für Interessierte ist, wer einen der begehrten Termine ergattern möchte, muss früh dran sein oder in den kommenden Tagen auf unserer Facebook-Seite vorbeischauen, denn dort werden wir auch noch den ein oder anderen begehrten Termin verlosen.