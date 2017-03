Brilon – Am Dienstag den 04.04.2017 um 19 Uhr veranstalten die Kindertageseinrichtungen des DRK Kreisverband Brilon e.V. gemeinsam mit der Grundschule Marsberg einen Elternabend. Der Elternabend zum Thema „Wege aus der Brüllfalle“ mit Filmvorführung findet in der Grundschule Marsberg statt und wird von Wilfried Brüning moderiert. Wilfried Brüning ist Regisseur und Medienpädagoge. Er realisiert seit über 30 Jahren Filmprojekte zu Kinder- und jugendspezifischen Themen. Mit seinem Film und dem Elternabend geht er auf den ganz normalen Wahnsinn im Erziehungsalltag ein, gewürzt mit einer gehörigen Portion Humor und einer Menge praktischer Beispiele. Die Frage „Was soll man tun, wenn Kinder nach mehrmaligen Bitten immer noch nicht reagieren?“ beschäftigt vermutlich jede Mutter und jeden Vater – genau an diesem Punkt setzt der Film von Wilfried Brüning an und vermittelt ein einfach nachvollziehbares Konzept, mit dessen Hilfe Eltern sich ohne Brüllerei sowie respektvoll ihren Kindern gegenüber verhalten können. Die bisherigen Resonanzen von Eltern die bereits an Veranstaltungen von Wilfried Brüning teilgenommen haben, lassen Begeisterung und Dankbarkeit gleichermaßen erkennen. Das Deutsche Rote Kreuz Familienzentrum Obermarsberg (Tel.: 02992-2760) und die Grundschule Marsberg (Tel.: 02992-8150) freuen sich auf Ihre Anmeldung.