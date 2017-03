Burbach-Holzhausen – Am Dienstagnachmittag (07.03.2017) um 16:55 Uhr zog sich ein 59-jähriger Rollerfahrer auf der Landstraße 911 schwere Verletzungen zu. Der Rollerfahrer war vom Kreisverkehr unterwegs in Richtung Haiger-Allendorf. Er bemerkte ein vor ihm haltendes Auto zu spät und musste stark bremsen. Dadurch geriet er ins Rutschen und stürzte auf die Straße. Ein Rettungshubschrauber transportierte den schwer verletzten 59-Jährigen in ein Krankenhaus. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro.