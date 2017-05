Märkischer Kreis – 186388 Wahlberechtigte haben bei der Landtagswahl in den drei Wahlkreisen im Märkischen Kreis ihre Stimme abgegeben. Das waren 61,44 Prozent der Wahlberechtigten insgesamt. Zwei Wahlkreise gingen direkt an die CDU-Bewerber – einer an den SPD-Kandidaten.

Die CDU ist im Märkischen Kreis nach der Auszählung von 446 der insgesamt 447 Stimmbezirken und dem vorläufigen Ergebnis daraus die Gewinnerin der Landtagswahl. Mit Thorsten Schick aus Iserlohn (39,43 Prozent) im Wahlkreis 121 Märkischer Kreis I und Marco Voge aus Balve (43,37 Prozent) im Wahlkreis 122 Märkischer Kreis II nach Auszählung von 134 der 135 Stimmbezirke gewinnen zwei Christdemokraten ihre Wahlkreise direkt. Im Wahlkreis 123 Märkischer Kreis III konnte sich Gordon Dudas aus Lüdenscheid (38,63 Prozent) von der SPD knapp durchsetzen.

Auch bei den Zweitstimmen lag die CDU 34,61 Prozent im Märkischen Kreis vor der SPD 32,05 Prozent, gefolgt von der FDP 12,03 Prozent, der AfD 8,73 Prozent, Bündnis 90/Die Grünen 4,08 Prozent und Die Linke 3,97 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 61,44 Prozent. Bei der letzten Landtagswahl 2012 war sie mit 56,18 Prozent etwas geringer.