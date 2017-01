Hagen – Wer Drucksachen selbst gestalten und in Auftrag geben möchte, kann die Fortbildungsangebote der Volkshochschulen nutzen.

CEWE-PRINT.de unterstützt die Medienproduktions- und -gestaltungskurse der VHS Hagen inhaltlich: Mit Praxistipps und Papiermustern begleitet CEWE-PRINT.de die Kursteilnehmer und VHS-Dozenten von der Druckvorstufe bis zum greifbaren Druckwerk. Außerdem können Volkshochschulen ihre Kursangebote kostenfrei selbst eintragen unter www.cewe-print.de/vhs.html und so die Reichweite ihres Angebots im Druckumfeld erhöhen. Das deutschlandweite Kooperationsangebot ist für alle Volkshochschulen zugänglich.

Förderung aus der Praxis für die Praxis

Dank der Kooperation erhalten die Kursteilnehmer nicht nur einen praxisnahen Einblick in die Arbeitswelt eines Grafikers, sondern können die erstellten Vorlagen direkt über die anwenderfreundliche Website von CEWE-PRINT.de in Auftrag geben. Nach Abschluss der Kursreihe wird den Teilnehmern angeboten, z.B. ihre erste eigens erstellte Visitenkarte kostenfrei bei CEWE-PRINT.de online zu bestellen. So können die Teilnehmer am Ende der Seminarreihe mit Stolz erfüllt ihr erstes Werk in den Händen halten.

Die Kursangebote sind flexibel gestaltet, sodass für jeden etwas dabei ist. „Wer Spaß an kreativer Arbeit hat und die Drucksachen für den privaten Gebrauch erstellen möchte, ist ebenso willkommen wie jemand, der ein beruflich bedingtes Interesse an den Inhalten hat“, so Arndt Bessing, Geschäftsführer bei CEWE-PRINT.de. Denn auch Mitarbeiter von Betrieben, in denen die Drucksachen zukünftig intern erstellt werden sollen, kommen in den Kursen der VHS Hagen voll und ganz auf ihre Kosten.

Alle Lehrmittel auf einen Blick

Als Startpaket erhalten die Dozenten der Kurse eine eigens von CEWE-PRINT.de erstellte Dozentenmappe mit verschiedenen Drucksachen und Expertentipps. Ein besonderer Vorteil: Die Kursteilnehmer können so die theoretisch genannten Beispiele auch anschaulich erleben. Was bislang nur auf dem Bildschirm erschien, wird nun greifbar gemacht. Das physische Erleben ist hier der wesentliche Mehrwert. CEWE-PRINT.de präsentiert in dem zur Verfügung gestellten Druckmusterbuch eine umfassende Sammlung unterschiedlicher Papierarten ebenso wie Beispiele von Werbemitteln mit Veredelungen. So wird schnell klar, welchen Unterschied eine Druckveredelung macht. Auch die verschiedenen Formen der Weiterverarbeitung, wie Bindungen, Lochungen und Klebungen werden vorgestellt.

Fit bei der Druckvorlagenerstellung

Adobe InDesign ist eines der gängigsten Programme für die Erstellung von Druckvorlagen. Visitenkarten, Flyer, Postkarten, Plakate, Broschüren und vieles mehr lassen sich mit Adobe InDesign professionell gestalten. Alle Informationen zu der Anwendung des Programms erfahren die Teilnehmer in ihrem VHS-Kurs zur Mediengestaltung und zur Medienproduktion. Und was Adobe InDesign nicht leistet, wird von CEWE-PRINT.de übernommen. Auf der Website finden sich hilfreiche Tipps, etwa wie die Seiten einer Broschüre oder eines Flyers angelegt sein sollten, damit sie in der richtigen Reihenfolge gedruckt werden und mit welchen Abständen (Schnittmarken) die einzelnen Druckseiten zu versehen sind.

Ein Blick hinter die Kulissen

Im Rahmen der Kooperation bietet CEWE-PRINT.de den Kursteilnehmer die Möglichkeit, den kompletten Produktionsprozess hautnah mitzuerleben. Während einer interessanten Führung können die Teilnehmer die verschiedenen Stationen des Druckbetriebes kennenlernen. Erklärt werden zum Beispiel die Unterschiede zwischen Offset- und Digitaldruck, das Mischen von Farben, das Einrichten der Druckmaschinen sowie die nachgelagerten Produktionsschritte, wie z. B. das automatische Falzen und Binden von Flyern und Broschüren. Zur Absprache eines Termins kann der Kontakt vhs@cewe-print.de genutzt werden.