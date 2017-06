Attendorn – Die Musikschule der Hansestadt Attendorn lädt am Samstag, 10. Juni 2017, zum „Tag der offenen Tür“ ein.

Alle interessierten Kinder, Jugendliche und Erwachsene können sich an diesem Tag in der Zeit zwischen 12 Uhr und 14 Uhr in den Räumen der Musikschule in der Wiesbadener Straße 10 umschauen.

Alle Instrumente, die in der Musikschule unterrichtet werden, können ausgiebig ausprobiert werden. Die Lehrkräfte der Musikschule stehen dabei mit Rat und Tat zur Seite. Auch das Team der Geschäftsstelle wird dabei sein, um Fragen rund um den Unterricht und zu den Unterrichtsgebühren sowie zu der Möglichkeit, ein kostengünstiges Leihinstrument zu erhalten, zu beantworten.

Für das leibliche Wohl ist durch die benachbarte Hanseschule, die am 10. Juni ebenfalls zum „Tag der offenen Tür“ einlädt, bestens gesorgt. Über zahlreiche kleine und große Besucher würde sich das Team der Musikschule sehr freuen.

Für weitere Informationen stehen die Mitarbeiter der Geschäftsstelle der Musikschule gerne zur Verfügung, Tel. 02722/2628, E-Mail musikschule@attendorn.org.