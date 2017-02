Bad Berleburg – Die Paradiesische Ladies-Night im Rothaarbad Bad Berleburg startet am 18. Februar 2017 um 17.30 Uhr! Nach dem Motto: „Willkommen im Paradies“ sind Anmeldungen nach wie vor möglich!

Zudem lädt das Rothaarbad in Bad Berleburg herzlich dazu ein, die fünfte Jahreszeit mit einer „langen Saunanacht am Freitag, dem 24.02.2017“, zu feiern. Freuen Sie sich auf Spezialaufgüsse, kleine Häppchen und die passende Atmosphäre in der schön gestalteten Rothaarsauna. Das Rothaarbad-Team wird nach einem „Kölle Alaaf“ durch den „Konfettireigen“ zum „Maskenball“ führen. Danach werden alle Saunagäste dem „Büttenzauber“ erliegen und den „Kamellenguss“ empfangen, bevor der „Funkenregen“ als Abschluss des Abends herunterprasselt. Wie immer haben alle Gäste der langen Saunanacht ab 21.00 Uhr die Möglichkeit zum textilfreien Schwimmen.

Das Rothaarbad-Team freut sich auf viele Jecken und einen lustigen Abend!