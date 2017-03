Drolshagen – Auch in diesem Frühjahr findet wieder der große Bücherflohmarkt der Buchstube-Heinrich-Bone Kath. Öffentliche Bücherei in Drolshagen statt.

Am Sonntag, den 19. März 2017 von 11.00 bis 16.30 Uhr werden wieder guterhaltene Bücher an Lesewillige jeden Alters im Heimathaus zu einem kleinen Preis angeboten.

Ob Romane, Bilderbücher oder Bücher für das Erstlesealter, Jugend- und Sachbücher sowie Zeitschriften – eine große Auswahl wartet auf große und kleine Kunden. Der Erlös geht in den ständigen Ausbau des aktuellen Angebots und kommt damit wieder unseren Lesern zugute. Und wie immer ist auch für das leibliche Wohl gesorgt: mit Suppe, Kuchen, Waffeln, Crepes, Kaffe und kalte Getränke. Gleichzeitig ist die Bücherei zum Stöbern, Informieren und Ausleihen geöffnet. Das Team der Buchstube freut sich auf Sie.

Quelle / Foto: Regine Rottwinkel