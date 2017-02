Drolshagen – Der SV Turm Drolshagen ist auswärts nicht zu schlagen. Auch beim Siegener SV II gab es einen knappen Erfolg. Franz Vishanji brachte Drolshagen in Führung. Nach einem Qualitätsgewinn im Mittelspiel führte ein Mattangriff zu weiterem Material- und Partiegewinn. Am Spitzenbrett setzte Alexander Zorn seinen Gegner von Beginn an unter Druck. Nach einem Figurenverlust gab sein Gegner auf.

Martin Hemmigs erhöhte auf 3:0. Seinen Königsangriff konnte der Gegner nur mit Damenverlust parieren und gab deshalb auf. Wolfgang Tietze erhöhte auf 4:0, indem er einen Fehler seines Kontrahenten zum Turmgewinn ausnutzte, sodass dieser die Waffen streckte. Michael Tautz machte den Sieg perfekt, indem er in leicht besserer Stellung remisierte. Jedoch konnten Adrian Vishanji, Robert Schymainski und Martin Pfennig anschließend ihre Stellungen mit je einem Minusbauern nicht halten und verloren ihre Partien.

Drolshagen hat nun einen Punkt Rückstand auf Tabellenführer Hellertal, weist aber das bessere Brettpunktverhältnis auf. Am kommenden Spieltag erwartet man den Tabellendritten Lindlar, während Hellertal beim Tabellenletzten Attendorn antreten muss.