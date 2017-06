Ense – Gegen 16:35 Uhr war am Montagnachmittag ein 66-jähriger Motorradfahrer aus Werl mit seinem Gespann auf der K30 von Vierhausen in Richtung Waltringen unterwegs. In einer scharfen Rechtskurve verlor er die Kontrolle über das Gespann, so dass er nach links kippte und der Beiwagen von der Straße abhob. Es kam zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden PKW einer 72-jährigen Autofahrers aus Ense. Dabei wurde der 66-jährige Motorradfahrer in den Graben geschleudert und dabei schwer verletzt. Er wurde nach notärztlicher Erstversorgung mit einem Rettungstransportwagen in eine Klinik gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 18000 Euro.